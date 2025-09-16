Ultime News

Incidente in Tanzania, morte alcune suore. Farnesina: “Tra loro un’italiana”

(Adnkronos) –
Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte alcune suore, tra cui un’italiana. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui l’ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in raccordo con il ministero, sta seguendo il caso di alcune suore della Congregazione delle Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, coinvolte nella giornata di ieri in un grave incidente nella regione di Mwanza, nel nord-ovest della Tanzania.  

Nell’incidente hanno perso la vita l’italiana Suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria Generale, altre religiose di nazionalità tanzaniana (inclusa la superiora generale della Congregazione, Lilian Kapongo, da diversi anni residente a Santa Marinella) e l’autista del veicolo.  

L’ambasciata è in contatto con l’ordine di appartenenza delle religiose e con le autorità locali per le formalità del caso. 

