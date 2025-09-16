Incidente e code nella prima mattina di martedì in via Mantova, in zona Vescovato, dove un’auto si è ribaltata. Erano da poco passate le sette quando, all’altezza di via Montanara, il conducente ha perso il controllo del veicolo.

Immediato l’intervento dei soccorritori, che coadiuvati dai Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti. Tre le persone coinvolte, tutti uomini, rispettivamente di 26, 48 e 49 anni. Per loro ferite serie ma non gravi: sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Stradale, che ha dovuto gestire la viabilità congestionata dell’ora di punta, e le lunghe code che si sono formate di conseguenza.

