16 Set 2025 Sale l'inflazione: boom per caffè,
tè e fornitura di acqua per la casa
16 Set 2025 Incidente sulla via Mantova,
tre feriti e lunghe code
16 Set 2025 Torna "Vivere in Salute",
la medicina in diretta su CR1
16 Set 2025 Omaggio all’artista Sergio Tarquinio
per il suo centesimo compleanno
16 Set 2025 Giornata sensibilizzazione overdose,
incontro informativo il 18 settembre
Juventus-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus scende in campo in Champions League. I bianconeri sfidano oggi, martedì 16 settembre, il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium di Torino nella prima giornata della massima competizione europea. La squadra di Tudor è reduce dal successo nel big match della terza giornata di Serie A contro l’Inter, battuto 4-3. 

Successo che ha fatto volare Tudor al primo posto della classifica del campionato italiano a quota 9 punti. Il Dortmund invece ha superato l’Heidenheim in trasferta, volando al secondo posto della classifica di Bundesliga con 7 punti, a -2 dal Bayer Monaco capolista. 

 

La sfida tra Juventus e Borussia Dortmund è in programma oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor 

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac 

 

Juventus-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.  

 

