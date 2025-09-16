180 fotografie di momenti e personaggi iconici, ma anche filmati e presentazioni.

La corsa verso le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 passa anche per la città del Torrazzo e lo fa attraverso la mostra “Emozioni di Giochi“, progetto voluto da Regione Lombardia che fa tappa fino ad inizio novembre nelle sale del Museo del Violino di Cremona ed inaugurata nella mattinata di martedì.



Realizzato dalla Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS), associazione con sede a Milano che comprende 130 paesi del Mondo, il percorso artistico è diviso in due differenti sezioni che vanno a ripercorrere da una parte la storia dei Giochi Olimpici e, dall’altra, a raccontare le imprese sportive che hanno visto protagonista le donne.

Nello specifico si tratta di una quindicina di totem e alcuni video in loop, per entrare in quello che è stato definito “olimpismo“.

“L’olimpismo è uno stile di vita – commenta il Professor Franco Ascani, presidente del Ficts -: significa, a partire dai giovani ma anche dai meno giovani, riuscire a vivere un’esperienza di Olimpiade sul proprio territorio come una possibilità unica. Il tentativo, riuscito, era quello di ‘celebrare un matrimonio’ tra lo sport e la cultura: per questo abbiamo portato al Museo del Violino le foto e le immagini più belle delle Olimpiadi“.

A presenziare all’evento anche il sindaco di Cremona Andrea Virgilio con i suoi assessori Luca Zanacchi (allo sport), Rodolfo Bona (alla cultura) e Luca Burgazzi (al turismo). Assente – giustificata – invece l’assessore regionale alla partita Francesca Caruso, impegnata insieme ai rappresentanti della “Fondazione Milano Cortina 2026” ad un incontro nel capoluogo con la nuova presidente del Comitato Olimpico.

Una mostra che sarà gratuita e aperta a tutti, visitabile fino ad inizio novembre negli orari di apertura del Museo del Violino. Perché la cultura passa anche attraverso la bellezza e i buoni principi dello sport.

Andrea Colla

