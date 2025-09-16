Ultime News

16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
16 Set 2025 Arte cremonese in lutto: morta la
pittrice Vittoria Rossini Foderaro
16 Set 2025 Europarlamentari a Cingia de' Botti:
"Prendere esempio per nuova PAC"
Mondiali pallavolo, l’Italia cade contro il Belgio al tie-break

L’Italia perde contro il Belgio in un match della seconda giornata del gruppo F dei campionati del mondo di pallavolo nelle Filippine, oggi martedì 16 settembre. A Quezon City gli azzurri cedono per 3-2 con parziali di 25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13. Per il passaggio agli ottavi di finale sarà decisivo il match di giovedì 18 settembre alle 15.30 contro l’Ucraina. 

