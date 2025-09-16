Cremona accoglie due protagonisti d’eccezione del panorama fotografico italiano. Il 17 settembre e il 14 ottobre, l’auditorium del Centro Cr2Sinapsi ospiterà Scatti di Luce – Viaggi, Storie e Visioni, un doppio appuntamento promosso da Eizo Italia, brand leader nella produzione di monitor per la fotografia e le arti visive.

L’evento è pensato per il grande pubblico, con lo scopo di sostenere le attività del Centro Cr2Sinapsi, impegnata da anni in attività a sostegno dei bambini affetti da malattie genetiche rare.

Il 17 settembre sarà ospite Iago Corazza, fotografo, documentarista e viaggiatore, che presenterà un incontro dal titolo Professione Reporter.

Il 14 ottobre sarà invece la volta di Marianna Santoni, tra i maggiori esperti di fotografia digitale e post-produzione, che accompagnerà il pubblico in un doppio incontro (pomeriggio e sera) fatto di racconti, immagini e tecnica.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con possibilità di sostenere liberamente il Centro. Un’occasione imperdibile per appassionati di fotografia e cultura visiva, ma anche per chi desidera sostenere una realtà che opera concretamente per il bene del territorio.

PER ISCRIVERSI

Iscrizione serata Iago Corazza – https://shorturl.at/fDVXJ

Iscrizione serata Marianna Santoni – link disponibile a breve.

