Ultime News

16 Set 2025 80 volte Dario Cantarelli: al Filo
il libro intervista dell'attore
16 Set 2025 Davide Nicoletti nuovo presidente
dei Giovani Industriali di Cremona
16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
Nazionali

Trump, il giornalista e la domanda sugli affari: “Stai zitto”

(Adnkronos) – “Silenzio!”. Donald Trump zittisce un giornalista australiano, ‘colpevole’ di aver posto una domanda giudicata inopportuna dal presidente degli Stati Uniti. “E’ appropriato che un presidente in carica sia coinvolto in così tante attività imprenditoriali?”, la domanda posta a Trump prima della partenza del presidente per il Regno Unito. “I miei figli si occupano degli affari… Da dove viene lei?”, replica Trump. 

 

 

“Sono della Australia Broadcasting Corporation”, dice il giornalista. “Secondo me, sta danneggiando molto l’Australia in questo momento. L’Australia vuole andare d’accordo con me. Il suo leader verrà presto da me, gli dirò che ha usato un pessimo tono”, incalza Trump. Il giornalista prova a ribattere, ma la chiusura del presidente è totale: “Silenzio”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...