Ucraina, Russia attacca Zaporizhzhia. Altro drone sulla Polonia: arrestati due bielorussi

(Adnkronos) –

Nuovo pesante attacco della Russia sull’Ucraina secondo le ultime news di oggi, martedì 16 settembre 2025. A Zaporizhzhia i missili di Mosca hanno colpito la città provocando un morto e almeno 13 feriti, fra cui un bambino di quattro anni e un ragazzo di 17, rendono noto fonti locali. Incendi si sono diffusi in tre palazzi della città.

Nella regione di Mykolaiv, una persona è stata uccisa dai bombardamenti su una fattoria. Sotto attacco anche la regione di Kiev, la regione di Sumy, la regione di Charkiv, la regione di Donetsk e la regione di Kherson, con oltre cento droni lanciati.

“Solo dall’inizio di settembre, sono stati lanciati contro la nostra popolazione oltre 3.500 droni di vario tipo e quasi 190 missili, oltre a più di 2.500 bombe aeree. Ci sono state provocazioni anche contro i nostri partner”, ha dichiarato in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi alle recenti violazioni con droni dello spazio aereo di Polonia e Romania. “Questo è esattamente il tipo di terrorismo aereo contro cui l’Ucraina chiede una difesa congiunta, in modo che nessuno debba far decollare in fretta aerei da combattimento e sentire la pressione della Russia sui propri confini. Ora è il momento di attuare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multi-livello”, ha sottolineato Zelensky, secondo cui “tutte le tecnologie necessarie sono già disponibili. Ciò che serve sono investimenti e determinazione: azioni e decisioni forti da parte di tutti i nostri partner”.

Il leader ucraino ha quindi commentato l’ultimo attacco su Zaporizhzhia, dove i russi hanno “colpito deliberatamente” con la loro artiglieria “per terrorizzare “la nostra popolazione: 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Molti edifici residenziali sono stati danneggiati”.

In una intervista a Sky News, Zelenskyy ha poi chiesto a Donald Trump una “posizione chiara” sul pacchetto di sanzioni contro la Russia e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. “Prima di finire la guerra, voglio davvero avere tutti gli accordi definiti. Un documento che sia sostenuto dagli Stati Uniti e da tutti i partner europei e perché questo accada abbiamo bisogno che Trump assuma una posizione chiara”. Il presidente americano è quindi invitato a fare “i decisi passi personali” necessari “a fermare Putin”. “Trump è abbastanza forte per prendere decisioni da solo”, ha precisato, intendendo senza dover aspettare che tutti i Paesi Nato – vale a dire Turchia, Slovacchia e Ungheria – smettano di acquistare petrolio russo.

In Polonia intanto il primo ministro Donald Tusk ha annunciato l’arresto di due cittadini bielorussi, avvenuto dopo l’intercettazione di un drone che sorvolava edifici governativi di Varsavia. Sul suo profilo X il premier ha spiegato che il drone stava operando nei pressi di diversi edifici governativi della capitale polacca, tra cui il palazzo Belweder, che funge da residenza del Presidente Karol Nawrocki. Il drone è stato in seguito “neutralizzato”, come hanno reso noto le agenzie di sicurezza. Le circostanze relative all’incidente non sono state immediatamente chiare e non sono state rilasciate informazioni sull’identità delle persone arrestate o sul modello del drone.

Nella notte fra martedì e mercoledì della scorsa settimana 21 droni hanno violato lo spazio aereo della Polonia. Alcuni sono stati abbattuti da aerei alleati. La Nato ha in seguito varato l’operazione “Sentinella dell’est” per proteggere i cieli dei Paesi della regione. Intorno alle sei della mattina di domenica un drone è entrato nello spazio aereo della Romania. Ieri un aereo da ricognizione P-8A britannico ha sorvolato la Polonia, al confine con la Russia, all’altezza di Kaliningrad, e Bielorussia. In Bielorussia, e ieri anche a Kaliningrad, sono in corso le esercitazioni militari congiunte Russia Bielorussia “Zapad 2025”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà probabilmente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York per discutere degli sforzi per raggiungere la pace con il leader del Cremlino Vladimir Putin. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in viaggio da Tel Aviv a Doha.

Trump ha avuto “diverse telefonate con Putin, molteplici incontri con Zelensky, tra cui probabilmente quello della prossima settimana a New York”, ha detto Rubio. L’invontro potrebbe avvenire a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.