Ultime News

17 Set 2025 In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
17 Set 2025 Capelletti: "Cantieri e traffico,
questa non è mobilità sostenibile"
17 Set 2025 Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone
17 Set 2025 Ruba bici da un condominio,
denunciato 25enne
17 Set 2025 Insulta Carabinieri durante
notifica provvedimento, denunciato
Nazionali

Agostiniani (Sip): “Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia”

(Adnkronos) – “La ricerca nell’età evolutiva in Italia necessita di essere ampliata in modo significativo, perché i fondi dedicati sono sicuramente pochi. La presenza di una Fondazione che, in modo indipendente, favorisce la ricerca relativa all’utilizzo dei farmaci in età pediatrica, così come le strategie ideali di nutrizione nei nostri bambini e bambine, è sicuramente un fatto encomiabile”. Così Rino Agostiniani, presidente Sip (Società italiana di pediatria), intervenendo a Milano alla presentazione della Fondazione Sigenp (Società italiana di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica), la prima in Italia dedicata ai bambini nata da una società scientifica.  

“L’augurio – aggiunge – è che i risultati che scaturiranno dai progetti di ricerca” indipendente “favoriti dalla Fondazione possano contribuire a migliorare lo stato di salute delle giovani generazioni”. 

