Venivano somministrati alcolici ai minorenni ed era frequentato da pregiudicati: a finire nel mirino un locale del centro storico di Cremona, il cui titolare è stato raggiunto dalla notifica di un un provvedimento di chiusura temporanea emesso dal Questore di Cremona ai sensi dell’articolo 100 del Tulps.

A notificarglielo, nella mattina di mercoledì, i Carabinieri della Compagnia di Cremona. Il locale dovrà rimanere chiuso per 7 giorni, con sospensione delle autorizzazioni relative al pubblico esercizio, in quanto “divenuto fattore di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Numerosi i controlli effettuati nell’esercizio pubblico negli ultimi mesi, che hanno portato il questore a prendere tale decisione. In particolare un intervento effettuato dall’Arma, in cui i militari avevano accertato la somministrazione di bevande alcoliche ad alcuni minori.

Inoltre, in altre circostanze, le forze dell’ordine avevano identificato all’interno del locale vari soggetti con precedenti penali e di polizia che, in diverse occasioni, avevano creato scompiglio. In altre circostanze il locale stesso era stato segnalato in quanto teatro di discussioni animate e persone in stato di ubriachezza che creavano problemi.

La gravità della situazione, che si è perpetuata nel tempo, ha portato il Questore ad emettere in decreto di sospensione. Una misura di carattere preventivo, che ha l’obiettivo di interrompere situazioni potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e di tutelare la collettività e scoraggiare la presenza di soggetti problematici in aree sensibili della città.

