Cna Cremona aderisce alla Campagna dell’Ulivo promossa da Unicef, un’iniziativa solidale che unisce il valore concreto della donazione a quello simbolico dell’ulivo, pianta universalmente riconosciuta come emblema di pace.

Con 15 euro è possibile acquistare una piantina di ulivo, contribuendo alle attività dell’Unicef a favore dei bambini colpiti da emergenze umanitarie in tutto il mondo. Chi desidera partecipare può compilare il modulo sul sito di Cna Cremona o recarsi presso la sede dell’Associazione martedì 30 settembre.

Nel mondo, milioni di bambini sono esposti a crisi umanitarie sempre più gravi e interconnesse, dovute a conflitti, cambiamenti climatici, povertà, malnutrizione e malattie. Oggi la portata dei bisogni è storicamente alta: 473 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, 50,3 milioni sono sfollati e circa 1 miliardo è a rischio climatico. Ogni anno oltre 213 milioni di bambini necessitano di assistenza umanitaria. In molti Paesi, scuole e ospedali sono sotto attacco, privando i minori di istruzione, salute, nutrizione e protezione. Gli eventi climatici estremi sfollano circa 20.000 bambini al giorno, spesso per anni, limitando i loro diritti fondamentali.

Per rispondere a queste emergenze, l’Unicef ha lanciato per il 2025 un appello di emergenza di 9,9 miliardi di dollari per assistere 172 milioni di persone, di cui 109 milioni bambini, in 146 Paesi. Gli obiettivi principali includono: garantire assistenza medica e nutrizionale, acqua sicura, supporto psicosociale, protezione da violenze e accesso all’istruzione. I donatori sono fondamentali: anche piccole somme permettono di fornire acqua potabile, alimenti terapeutici e kit di emergenza.

