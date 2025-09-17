Ultime News

17 Set 2025 La salute va in scena alle Colonie
Padane: sabato il primo Festival
17 Set 2025 CR1 svela il nuovo palinsesto:
serata speciale sul canale 19
17 Set 2025 La Liberazione nelle relazioni
dei sindaci: il volume di Corsini
17 Set 2025 Minori allontanati dallla famiglia,
contributi a 38 Comuni del territorio
17 Set 2025 Festa del Torrone, ambulanti
temono trasloco in viale Po
Nazionali

Carvajal, follia in Champions: testata al portiere del Marsiglia e rosso diretto per il capitano del Real

(Adnkronos) – Follia di Daniel Carvajal in Champions League. Ieri, martedì 16 settembre, il capitano del Real Madrid è stato espulso nel secondo tempo dopo una testata rifilata al portiere del Marsiglia Geronimo Rulli. Per la decisione, l’arbitro ha prima consultato il Var, optando poi per il cartellino rosso. Carvajal era entrato in campo pochi minuti prima per sostituire Alexander-Arnold, costretto a fermarsi per infortunio. Dopo l’espulsione, ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per 20 minuti sul punteggio di 1-1. 

I Blancos hanno poi avuto la meglio e centrato i primi tre punti in Champions League grazie al gol di Mbappé (autore di una doppietta), decisivo per il 2-1 finale.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...