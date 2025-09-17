Stasera alle 21:00 su CR1 l’evento speciale di presentazione del palinsesto 2025-2026, un appuntamento che è diventato una tradizione per l’emittente.

A condurre sarà il direttore Simone Arrighi, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nuove produzioni.

Accanto a lui, nel corso della serata, si alterneranno i volti della rete: giornalisti e conduttori presenteranno i rispettivi programmi, tra graditi ritorni e novità assolute, offrendo un’anteprima di ciò che vedremo nei prossimi mesi.

Il nuovo palinsesto conferma la vocazione informativa di CR1, con la rassegna stampa e i telegiornali, gli aggiornamenti quotidiani e gli spazi dedicati all’approfondimento, sempre connessi con i portali CremonaOggi, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport.

Tornano anche i programmi di intrattenimento, lo sport, le rubriche serali. Con l’introduzione di qualche novità che andrà ad arricchire la programmazione.

La presentazione di stasera sarà un’occasione per condividere insieme le attese e la curiosità per questa stagione.

L’appuntamento è alle 21 su CR1, canale 19: si alza il sipario sulla nuova stagione televisiva.

