Femminicidio Matteuzzi, è definitivo ergastolo per Giovanni Padovani

(Adnkronos) – Diventa definitivo l’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore e modello accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a pugni, calci, martellate e colpi di panchina il 23 agosto 2022 sotto casa, a Bologna. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre con cui la Corte d’Assise d’Appello di Bologna aveva confermato l’ergastolo inflitto in primo grado al 28enne. A Padovani erano contestate anche le aggravanti dello stalking, del vincolo del legame affettivo, dei motivi abietti e della premeditazione.

“È giusto che lui paghi. Ci tenevo tantissimo, è la pena massima che si può dare. Lui ha distrutto la vita di mia sorella ancora prima di ucciderla, ha distrutto tutti noi”, ha detto la sorella di Alessandra Matteuzzi, Stefania. “Mia sorella la giustizia l’ha avuta, io il dolore me lo porterò dietro tutta la vita”, ha aggiunto.

Soddisfatti i legali di parte civile della famiglia. “Un ergastolo non rende mai contenti nessuno, questa sentenza mette però fine alla vicenda processuale, e sancisce ancora una volta la gravità di quello che è successo. Non ci sono scuse per chi commette questi reati”, hanno affermato gli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini uscendo dalla Cassazione.