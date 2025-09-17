Furlani, volo d’oro ai Mondiali atletica: trionfo nel salto in lungo

(Adnkronos) –

Mattia Furlani medaglia d’oro nel salto in lungo maschile ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 oggi 17 settembre. L’azzurro, 20 anni, trionfa con la misura di 8.39 davanti al giamaicano Tajay Gayle (8.34) e al cinese Yuhao Shi (8.33). L’Italia conquista la quinta medaglia nella rassegna iridata giapponese, la prima d’oro. Furlani aggiunge un altro oro nel palmares dopo quello vinto ai Mondiali indoor 2025. Alle Olimpiadi di Parigi 2025, l’azzurro ha vinto il bronzo.

L’azzurro ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo: “Non ci credo. Devo ringraziare mamma in primis, ha fatto un lavoro in pedana memorabile. Siamo rimasti nella nostra bolla ed è successo ciò che avete visto tutti”. Poi le lacrime: “Per me è stato un anno di crescita, due anni fa sognavo di essere qui e ce l’ho fatta. Io amo fare questo, è la mia vita e raggiungere certi risultati è fantastico”.

“E’ venuto fuori da una situazione molto complicata, ha rischiato di non essere tra gli otto che facevano i tre salti finali. Ha tirato fuori gli attributi come i grandissimi campioni. Una gara condotta con freddezza e temperamento”. Il presidente della Fidal Stefano Mei commenta così all’Adnkronos il trionfo di Mattia Furlani nel salto in lungo ai campionati del mondo di atletica leggera di Tokyo.

“Non dimentichiamoci – prosegue il numero uno dell’atletica italiana – che questo ragazzo è andato a vincere anche i Mondiali indoor pochi mesi fa e da due anni è sempre sul podio in tutte le gare che contano. Ha solo vent’anni e il suo limite è il cielo…”.