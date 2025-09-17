Ultime News

17 Set 2025 In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
17 Set 2025 Capelletti: "Cantieri e traffico,
questa non è mobilità sostenibile"
17 Set 2025 Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone
17 Set 2025 Ruba bici da un condominio,
denunciato 25enne
17 Set 2025 Insulta Carabinieri durante
notifica provvedimento, denunciato
Nazionali

Hamilton: “A Gaza una tragedia, non possiamo restare a guardare”

(Adnkronos) – “La situazione a Gaza peggiora di giorno in giorno. Negli ultimi due anni più del 10% della popolazione è stata uccisa o ferita, incluse decine di migliaia di bambini. Una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha descritto quanto accade a Gaza come genocidio. Non possiamo restare a guardare e lasciare che continui”. Così il pilota della Ferrari Lewis Hamilton su Instagram. Non è la prima volta che Hamilton parla della situazione a Gaza.  

“È difficile non sentirsi impotenti di fronte a tanta tragedia, ma non possiamo non fare nulla – aggiunge il quarantenne inglese – Ci sono organizzazioni incredibili che lavorano senza sosta per aiutare i palestinesi, e hanno bisogno di fondi per continuare”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...