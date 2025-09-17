Ultime News

17 Set 2025 Addio ad Elisa Valsecchi: venerdì
pomeriggio l'ultimo saluto
17 Set 2025 "Nuovi Angeli - Nuove Carte", al
via la personale di Omar Galliani
17 Set 2025 Curva Inter: l'ex capo ultrà si
autoaccusa di rapina nel cremasco
17 Set 2025 Scuola e volontariato: incontro
per i docenti il 22 settembre
17 Set 2025 La lite tra automobilisti
degenera in violenza: un ferito
Nazionali

Livorno, carcassa di balenottera spiaggiata davanti alla Terrazza Mascagni

(Adnkronos) – Una carcassa di balenottera, in parziale decomposizione, è stata trovata spiaggiata sugli scogli davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. La scoperta è avvenuta questa mattina. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di porto, i tecnici dell’ufficio ambiente del Comune e di Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. La balenottera è lunga circa 16/17 metri e pesa circa 40 tonnellate, precisa il Comune. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...