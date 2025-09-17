Ultime News

16 Set 2025 80 volte Dario Cantarelli: al Filo
il libro intervista dell'attore
16 Set 2025 Davide Nicoletti nuovo presidente
dei Giovani Industriali di Cremona
16 Set 2025 Caso "Uniti": 6 anni e 10 mesi per
Mazzetti. Risarcimenti alla Onlus
16 Set 2025 Ex alunni del “Manin”: nuovo
ciclo di incontri culturali
16 Set 2025 Le Olimpiadi "passano" da Cremona:
nuova mostra al Museo del Violino
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Furlani a Diaz, gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 17 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto su Mattia Furlani, impegnato nella finale del salto in lungo, ma anche sulla stella del salto triplo Andy Diaz, impegnato nelle qualificazioni insieme ad Andrea Della Valle. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming

Ecco gli italiani in gara ai Mondiali di atletica oggi, mercoledì 17 settembre: 

12:05 Salto triplo (maschile), qualificazioni: Andrea Dallavalle, Andy Diaz 

12:30 200 metri (femminile), batterie: Vittoria Fontana, Dalia Kaddari 

13:10 Salto con l’asta (femminile), finale: Roberta Bruni 

13:15 200 metri (maschile), batterie: Fausto Desalu, Filippo Tortu 

13:49 Salto in lungo (maschile), finale: Mattia Furlani 

14:03 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori 

15:20 1500 metri (maschile), finale: Federico Riva 

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati. 

