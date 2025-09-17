“Non più di 20 studenti in aula”, la proposta di legge Avs contro le classi pollaio

(Adnkronos) – “Non più di 20 per classe – Facciamo spazio all’istruzione di qualità” è il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare per ridurre il fenomeno delle classi pollaio che domani mattina, giovedi 18 settembre, verrà depositata presso la Corte di Cassazione.

Alle ore 9.30 in piazza Cavour punto stampa di presentazione dell’iniziativa.

Saranno presenti tra gli altri Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, i capigruppo di Avs di Camera e Senato Zanella e De Cristofaro, i parlamentari Elisabetta Piccolotti, Francesco Borrelli, Ilaria Cucchi, Devis Dori, Francesca Ghirra, Franco Mari,Tino Magni, Filiberto Zaratti.

Giuseppe Buondonno responsabile scuola Sinistra Italiana, Angela Nava del coordinamento Genitori Democratici, Giuseppe Bagni del Cidi Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, Christian Raimo, Manuela Calza, l’assessore all’Istruzione della Regione Umbria Fabio Barcaioli.

Gli esponenti di associazioni giovanili e di organizzazioni studentesche: Unione Giovani di Sinistra, Giovani Verdi, Rete degli Studenti, Uds Unione degli Studenti