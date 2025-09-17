Renzi: “Meloni metta museruola ai suoi pitbull”

(Adnkronos) – “Non so se il governo funziona, quello che non funziona sono le rotelle di questo ministro”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Tagadà su La7, riferendosi a quanto detto da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, su Italia Viva.

“Quel signore – ribadisce – non ha le rotelle a posto perché non si deve permettere di dire che sono nel clima delle Brigate rosse. Se questo è quello buono, che deve parlare con il Parlamento, figuratevi gli altri”.

“Io dico a Giorgia Meloni: il clima d’odio se lo vuoi bloccare, inizia a mettere la museruola ai pitbull che hai intorno a te, metti la museruola a chi dice che noi siamo come le Brigate rosse, perché io democratico cristiano non me lo faccio fare il paragone con le Brigate rosse”, scandisce Renzi.

Il leader di Italia Viva parla anche del titolare della Farnesina. “Il governo italiano sulla politica estera non esiste. C’è Tajani che ha fatto la Pimpa in arabo per i bambini della Palestina, è stato il massimo livello politico”, afferma Renzi.

“La senatrice Maiorino, dei Cinquestelle, è stata molto accusata per aver detto una frase molto dura”, che Tajani “è un influencer prezzolato da Israele, ma figuriamoci – aggiunge – Gli israeliani vanno a prezzolare gli influencer che servono, nessuno si preoccupa di prezzolare Tajani, perché la politica estera non c’è”.

“La presidente del Consiglio Meloni ha un’ottima reputazione perché nei bilaterali è molto empatica, saluta, stringe le mani, sorride bene, viene bene in foto, ma poi la sostanza è: dov’è la politica estera? Un tempo c’erano Andreotti e Moro alla Farnesina, oggi c’è Tajani”, dice Renzi.

Capitolo centrosinistra. “Bisogna dare atto a Schlein, che non è la mia best friend, che in questi due anni si è fatta un mazzo tanto per tenere insieme tutti – afferma il leader di Italia Viva – Lei dice ‘testardamente unitari’ e sta iniziando a funzionare. C’è il Pd che è il partito più grosso, poi ci sono il Movimento 5 Stelle e Avs, io sto cercando, possibilmente con Silvia Salis, Gaetano Manfredi, Alessandro Onorato, con tanti sindaci che vorranno starci di costruire una quarta gamba che è la casa dei riformisti. Se ci stanno solo Pd, M5S e Avs con il 40% perdono, in Liguria senza di noi hanno perso, a Genova con noi hanno vinto”.

“Chi va a fare il premier o la premier? Intanto vinciamo che sarebbe già un passo in avanti, teniamo tutti insieme, perché tutti insieme la destra, numeri alla mano, perde, e il leader ha due possibilità: o come ha fatto Meloni, il capo del principale partito” governa “e se vince questa regola a occhio tocca a Schlein”, altrimenti “l’alternativa è che si facciano le primarie di coalizione. Se cambia la legge elettorale, trovo più facile che si facciano le primarie. Con questa legge, è più normale che sia il capo del principale partito”, conclude Renzi.