Il mondo sta cambiando e le opportunità di lavoro si evolvono con esso. Ciò è particolarmente evidente nel settore agroalimentare, le cui dinamiche sono fortemente condizionate dalle evoluzioni climatiche e ambientali e dalle nuove scelte etiche che influenzano i consumi.

Il lavoro in campagna viene condotto con macchine agricole intelligenti, droni ed altri sistemi in grado di monitorare le rese dei campi e di fornire dati per ottimizzare le attività, anche in ottica di una maggiore sostenibilità ambientale.

Anche nella zootecnia vanno a braccetto sostenibilità ed innovazione tecnologica: le stalle 4.0 hanno robot spingi foraggio, robot di mungitura, robot per l’alimentazione dei vitelli. Siamo di fronte a ciò che viene oggi chiamato agricoltura di precisione. E’ qui che si inserisce Its Academy Agrorisorse, istituto che da oltre 10 anni si occupa di alta formazione tecnica in ambito agroalimentare, presente ormai da 4 anni a Cremona con il percorso Its agricoltura di precisione, progettato in collaborazione con l’Istituto Stanga, storico istituto agrario di Cremona nonché socio fondatore dell’Academy.

Si tratta di un percorso di specializzazione post-diploma di durata biennale, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, nato su sollecito delle aziende e delle associazioni del settore. I docenti sono al 90% professionisti del settore agricolo, pronti a trasferire le proprie competenze alle “nuove leve” attraverso una didattica dal taglio molto pratico, spesso svolta fuori dall’aula.

Ogni allievo iscritto al corso svolge, nel corso dei due anni, 1000 ore di stage in aziende del settore e viene accompagnato fino all’inserimento lavorativo. Il percorso verrà presentato nel dettaglio in occasione di un open day che si terrà martedi 30 settembre, a partire dalle ore 14, presso l’Istituto Stanga (Via Milano, 24, 26100 Cremona).

Durante l’open day si svolgerà la masterclass Precision farming e tecnologia: presente e futuro dell’agricoltura, una lezione aperta tenuta dal dott. Cristiano Bersezio, Precision Farming Technician presso Topcon e docente del corso. Un’opportunità unica per conoscere da vicino questo percorso, scoprire le ultime innovazioni del settore e confrontarsi con esperti del campo. A conclusione della masterclass, per chi lo vorrà, verrà data la possibilità di sostenere il test di selezione per iscriversi al percorso.

Qui il link per iscriversi all’evento: https://forms.gle/fmumh8FmYC11vZip8 Sul sito web https://www.agrorisorse.it/ è consultabile l’intera offerta formativa di ITS Academy Agrorisorse. Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del’iniziativa, Dott.ssa Michela Locatelli (349 6816117 – sviluppo@agrorisorse.it).

