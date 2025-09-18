Ultime News

18 Set 2025 Il centro Cr2 Sinapsi festeggia
anno di attività con due Open day
18 Set 2025 Stagione irrigua al termine con
buona disponibilità risorsa idrica
18 Set 2025 Dal 20 settembre al 12 ottobre
in Comune mostra "Respiro Vitale"
18 Set 2025 Incontro per insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado
18 Set 2025 Il "Festival delle Paste Ripiene"
esalta i prodotti tipici cremonesi
Ascolti tv, Montalbano vince la prima serata. L’access prime time è ancora di Gerry Scotti

(Adnkronos) – È Rai1, con la replica di ‘Il Commissario Montalbano’ a vincere la prima serata televisiva di ieri, mercoledì 17 settembre 2025. La serie con Luca Zingaretti ha incollato davanti al video 2.425.000 spettatori, pari al 16% di share. Canale 5, con ‘Buongiorno, Mamma! 3’ si aggiudica il secondo posto con 2.135.000 spettatori e uno share del 14.7%. Rai3, con ‘Chi l’ha Visto?’, è stato la scelta di 1.331.000 spettatori, con il 9.4% share, mentre La7, che ieri trasmetteva ‘Lezioni di Mafie’, ha ottenuto un ascolto medio di 1.108.000 spettatori, totalizzando il 7.1% di share. Italia1 ieri proponeva al pubblico ‘The Transporter’, visto da 781.000 spettatori con il 4.7%, mentre Rai2 con ‘Occhi di Gatto’ ha raccolto davanti allo schermo 672.000 spettatori, pari al 4.3% di share. Su Rete4 debuttava ieri ‘Realpolitik’, condotto da Tommaso Labate, che ha registrato un ascolto di 444.000 spettatori, pari al 3.7% di share.  

Nell’access prime time, Canale5 si aggiudica la vittoria con ‘La Ruota della Fortuna’, scelto da 4.425.000 spettatori per il 23.7% di share, mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ è stato visto ieri da 3.956.000 spettatori ottenendo il 21.2% di share.  

 

