18 Set 2025 Anniversario morte Anguissola. Bona
a Portesani: "Già previste iniziative"
18 Set 2025 Appello per Gaza in Consiglio
La Sinistra critica il centrodesra
18 Set 2025 Confimi Industria Cremona
Cantarelli rieletta presidente
18 Set 2025 Piscina, ancora dibattito
in Consiglio Comunale
18 Set 2025 Assalto all'autogrill, 3 rapinatori
condannati: 6 anni la pena più alta
Atterraggio d’emergenza per elicottero di Trump nel Regno Unito

(Adnkronos) –  Atterraggio di emergenza in un aeroporto del Regno Unito per l’elicottero che aveva a a bordo il presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania. L’elicottero presidenziale ha avuto “un problema idraulico” mentre volava verso l’aeroporto di Stansted dalla residenza del primo ministro a Chequers, dove Donald Trump aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta. Lo riferisce il Daily Mail. 

Funzionari hanno affermato che l’aereo è atterrato all’aeroporto di Luton “per eccesso di precauzione”. Il presidente degli Stati Uniti, che si trovava nel Regno Unito in visita di Stato, è stato trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l’aereo dell’Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e il Presidente Usa è arrivato all’aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell’Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca. 

 

