Atterraggio d’emergenza per elicottero di Trump nel Regno Unito

(Adnkronos) – Atterraggio di emergenza in un aeroporto del Regno Unito per l’elicottero che aveva a a bordo il presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania. L’elicottero presidenziale ha avuto “un problema idraulico” mentre volava verso l’aeroporto di Stansted dalla residenza del primo ministro a Chequers, dove Donald Trump aveva incontrato Keir Starmer per una conferenza stampa congiunta. Lo riferisce il Daily Mail.

Funzionari hanno affermato che l’aereo è atterrato all’aeroporto di Luton “per eccesso di precauzione”. Il presidente degli Stati Uniti, che si trovava nel Regno Unito in visita di Stato, è stato trasferito su un elicottero di supporto che volava in formazione e ha ripreso il volo per raggiungere l’aereo dell’Air Force One a Stansted. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e il Presidente Usa è arrivato all’aeroporto con 20 minuti di ritardo. La coppia è poi salita a bordo dell’Air Force One per il viaggio di ritorno alla Casa Bianca.