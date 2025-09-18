Ultime News

18 Set 2025 Il centro Cr2 Sinapsi festeggia
anno di attività con due Open day
18 Set 2025 Stagione irrigua al termine con
buona disponibilità risorsa idrica
18 Set 2025 Dal 20 settembre al 12 ottobre
in Comune mostra "Respiro Vitale"
18 Set 2025 Incontro per insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado
18 Set 2025 Il "Festival delle Paste Ripiene"
esalta i prodotti tipici cremonesi
Nazionali

Controlli Antimafia su “impresentabili”, nel mirino una candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche

(Adnkronos) – Una la candidatura in Valle d’Aosta e due nelle Marche sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali. A comunicare l’esito delle verifiche è stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo in apertura della seduta odierna. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...