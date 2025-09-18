Ultime News

18 Set 2025 "Chi l'ha visto?" al tempio Sikh
di Pessina sulle tracce di Jaskaran
18 Set 2025 Iniziative pro-Gaza,
tre giorni di mobilitazione
18 Set 2025 Baby Pit Stop a Soncino
Inaugurazione in biblioteca
18 Set 2025 Tornano a crescere i casi di Covid
Ma numeri inferiori all'anno scorso
18 Set 2025 La Diocesi: "La scuola insegni ai
ragazzi a inventare un mondo migliore"
Nazionali

Francesca Albanese, l’attacco del parlamentare belga: “Sostieni Hamas”

(Adnkronos) – “Lei sostiene Hamas”. E’ il durissimo attacco di Sam van Rooy, parlamentare belga, a Francesca Albanese. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati è in collegamento con il parlamento belga, come mostra il video pubblicato da van Rooy sul proprio profilo X. 

 

 

Il parlamentare è un deputato del partito populista Vlaams Belang, favorevole all’indipendenza delle Fiandre e ad una regolamentazione rigida dell’immigrazione. “Lei è stata criticata per antisemitismo da Canada. Germania, Stati Uniti e Francia. Il fatto che lei sia stata invitata qui dice tutto sul Belgistan e su questo parlamento che sta diventando islamico”, prosegue. Albanese ascolta e prende appunti, reagendo con sorpresa totale alle parole del parlamentare: “E’ incredibile”. 

