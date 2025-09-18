Ultime News

18 Set 2025 Confimi Industria Cremona
Cantarelli rieletta presidente
18 Set 2025 Piscina, ancora dibattito
in Consiglio Comunale
18 Set 2025 Assalto all'autogrill, 3 rapinatori
condannati: 6 anni la pena più alta
18 Set 2025 L'attività dei partigiani nel nuovo
volume della Società Storica Cremonese
18 Set 2025 Omicidio Kirk, la Lega chiede minuto
di silenzio in consiglio comunale
Nazionali

Francia, uomo armato di machete davanti a una scuola: ucciso da polizia

(Adnkronos) – La polizia francese ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che brandiva un machete nei pressi di una scuola a La Seyne-sur-Mer, ha reso noto il procuratore, Samuel Finielz. Prima di sparare gli agenti avevano chiesto all’uomo di eseguire gli ordini. Ma l’uomo si era rifiutato e aveva iniziato ad avvicinarsi agli agenti che hanno come prima cosa, secondo la ricostruzione ufficiale, usato armi elettriche e poi hanno sparato sei pallottole.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...