18 Set 2025 Il centro Cr2 Sinapsi festeggia
anno di attività con due Open day
18 Set 2025 Stagione irrigua al termine con
buona disponibilità risorsa idrica
18 Set 2025 Dal 20 settembre al 12 ottobre
in Comune mostra "Respiro Vitale"
18 Set 2025 Incontro per insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado
18 Set 2025 Il "Festival delle Paste Ripiene"
esalta i prodotti tipici cremonesi
Genova, bambino di 6 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 6 anni è rimasto gravemente ferito oggi, giovedì 18 settembre, a Genova dopo essere caduto dalla finestra della scuola primaria De Amicis. E’ successo intorno a mezzogiorno nel quartiere di Voltri.  

Il piccolo ha fatto un volo di circa tre metri. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con due ambulanze di Croce Verde Praese e Croce Rossa Ponente oltre all’automedica Golf 1 del 118.  

Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale pediatrico Gaslini dove è arrivato in codice rosso. Per consentire all’elicottero di atterrare in sicurezza è stato chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambe le direzioni. 

