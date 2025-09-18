Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Nazionali

Israele, la denuncia di Bonelli: “A me e alla delegazione Avs revocato il visto”

Israele revoca il visto ad Angelo Bonelli e all’intera delegazione di Alleanza Verdi Sinistra, che a ottobre si sarebbe dovuta recare in Cisgiordania, dopo che una missione analoga si era già svolta la scorsa primavera. “Israele – scrive Bonelli sui social – mi ha revocato il visto per entrare in Israele, non potrò andare in Cisgiordania nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore a Gaza!”. 

 

