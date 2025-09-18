Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare soldi a famiglia Kirk”

(Adnkronos) – Jimmy Kimmel è fuori dalla tv dopo la sospensione del suo show Jimmy Kimmel Live! sulla Abc e ora rischia di dover versare una cifra considerevole alla famiglia di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Kimmel, nella puntata di lunedì, ha definito il presunto killer – Tyler Robinson – “uno di loro” riferendosi al movimento Maga che sostiene Donald Trump.

Dopo la sospensione dello show, l’anchorman è ancora nel mirino del gruppo Sinclair, proprietario di emittenti tv affiliate alla Abc. La compagnia chiede che Kimmel si scusi con la famiglia Kirk e invii “una significativa donazione personale” ai parenti e al movimento Turning Point, l’organizzazione fondata da Kirk. “Le parole di Kimme sono state inappropriate e profondamente insensibili in un momento critico per il nostro paese”, ha detto Jason Smith, vicepresidente di Sinclair, come riferisce Variety. Il gruppo “non cancellerà la sospensione del Jimmy Kimmel Live! sulle nostre emittenti finché non ci saranno discussioni formali con Abc sull’impegno del network in termini di professionalità e responsabilità”. Intanto, sulle tv del gruppo Sinclair, al posto dello show va in onda uno speciale per ricordare Kirk.