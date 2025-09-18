MedOr, a Palermo conferenza internazionale sul Mediterraneo allargato

PALERMO (ITALPRESS) – Il ruolo strategico della Sicilia e la necessità di rafforzare il legame tra Europa, Nord Africa e Asia mediorientale. Questi alcuni dei temi al centro della conferenza internazionale “Palermo, crocevia del Mediterraneo”, all’Hotel Villa Igiea del capoluogo siciliano, organizzata da MedOr Italian Foundation. In un messaggio il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato che “l’Italia vuole essere lo snodo energetico dell’Europa nel Mediterraneo, grazie a una rete di connessioni che ha nel nostro Paese il proprio terminale”. In videocollegamento, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha sottolineato che “mantenere l’agibilità del Mediterraneo è fondamentale sul piano non solo economico, ma anche della sicurezza”, mentre il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha evidenziato il ruolo dell’Italia come “cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato” sull’alta formazione.

