Ultime News

18 Set 2025 Anniversario morte Anguissola. Bona
a Portesani: "Già previste iniziative"
18 Set 2025 Appello per Gaza in Consiglio
La Sinistra critica il centrodesra
18 Set 2025 Confimi Industria Cremona
Cantarelli rieletta presidente
18 Set 2025 Piscina, ancora dibattito
in Consiglio Comunale
18 Set 2025 Assalto all'autogrill, 3 rapinatori
condannati: 6 anni la pena più alta
Nazionali

Terremoto magnitudo 7.8 in Kamchatka, allerta tsunami

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,8 oggi 18 settembre al largo della costa della Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo quanto riportato dall’Us Geological Survey (Usgs), a pochi giorni da un’altra forte scossa nella stessa area. 

Il sisma si è verificato a 128 chilometri a est della città russa di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità relativamente superficiale di 10 chilometri. In seguito, lo Us Pacific Tsunami Warning Center ha emesso un allarme per possibili onde pericolose lungo le coste vicine. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...