Nazionali
Venezia, più giorni di ticket per l’ingresso nel 2026
(Adnkronos) – La giunta comunale di Venezia ha deciso che il prossimo anno il numero di giornate di ticket per entrare nella città storica passeranno da 54 a 60. Di fatto, dalla Pasqua 2026 fino a fine luglio, tutti i fine settimana lunghi richiederanno il ticket per chi non rientra nelle varie esenzioni.
Non cambieranno né orari, né modalità. Nessuna decisione invece è stata presa in merito a un aumento del costo del ticket che quest’anno era di 5 o 10 euro in funzione dell’anticipo del suo acquisto.
Fonte www.adnkronos.com
© Riproduzione riservata