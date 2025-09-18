Ultime News

18 Set 2025 Confimi Industria Cremona
Cantarelli rieletta presidente
18 Set 2025 Piscina, ancora dibattito
in Consiglio Comunale
18 Set 2025 Assalto all'autogrill, 3 rapinatori
condannati: 6 anni la pena più alta
18 Set 2025 L'attività dei partigiani nel nuovo
volume della Società Storica Cremonese
18 Set 2025 Omicidio Kirk, la Lega chiede minuto
di silenzio in consiglio comunale
Nazionali

Vince premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza

(Adnkronos) – Vince un premio super alla lotteria, dona tutto in beneficenza, E’ la decisione di Carrie Edwards, che ha azzeccato 4 dei 5 numeri della celebre lotteria Powerball negli Stati Uniti e si è aggiudicata un premio da 150mila dollari. La donna ha incassato la somma in Virginia ma, come riferisce l’emittente WWBT, ha subito devoluto il denaro con 3 donazioni da 50mila dollari. Edwarda ha finanziato un’associazione per la ricerca e l’assistenza in relazione alla degenerazione frontotemporale, la patologia che ha provocato la morte di suo marito Steve. 

“Per me questa è una causa profondamente personale”, ha spiegato la donna. La seconda donazione è andata a Shalom Farms, un’azienda agricola no profit attiva nell’area di Richmond assistendo i cittadini bisognosi. Quindi, 50mila dollari alla Navy-Marine Relief Society, che garantisce sostegno non solo finanziario ai membri della marina, ai veterani e alle loro famiglie. 

© Riproduzione riservata
