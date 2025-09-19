Ultime News

20 Set 2025 Centropadane srl, stallo su licenziati
il 23 settembre incontro in Provincia
19 Set 2025 Sciopero per Gaza, Cgil e pacifisti
per chiedere lo stop al massacro
19 Set 2025 Morde la mano alla madre e le prede
i soldi. Rapina: 37enne condannato
19 Set 2025 Omaggio a Vargas Llosa: incontro
per ricordare il Premio Nobel
19 Set 2025 Gli strappò la collana regalo del
nonno. Autore preso e condannato
Nazionali

4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: “Sta bene”

(Adnkronos) – Attimi di paura a 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un mancamento ed è crollata a terra dopo aver ascoltato le parole di un ragazzo, presente tra il pubblico, sulla crisi di Gaza. 

 

“Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate”, le parole con cui Del Debbio ha informato i telespettatori. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...