Addio a Brett James, cantante country da Grammy morto in un incidente aereo

(Adnkronos) – Il cantante, compositore e produttore discografico statunitense Brett James, autore di successi country e vincitore di un Grammy Award per ‘Jesus, Take The Wheel’, è morto in un incidente aereo nella Carolina del Nord. Aveva 57 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale di giovedì 18 settembre, nei cieli di Macon County, vicino a Franklin, come riportato dall’emittente Wlos, riferisce il sito di Billboard. Il piccolo velivolo monomotore sul quale viaggiava si è schiantato per cause ancora da accertare. A bordo, oltre a James, c’erano altre due persone: nessuno è sopravvissuto. La Federal Aviation Administration ha confermato che l’aereo era registrato a Brett Cornelius, vero nome dell’artista originario di Brentwood, nel Tennessee.

Nato il 5 giugno 1968, Brett James aveva inizialmente intrapreso gli studi di medicina. Ma il richiamo della musica fu troppo forte. Lasciò la facoltà per seguire la sua vera vocazione: scrivere canzoni. Nel 1995 firmò con l’etichetta Career Records (gruppo Arista Nashville) e pubblicò il suo primo album da solista. Ma fu dietro le quinte che trovò la sua vera voce: autore prolifico e sensibile, scrisse per Billy Ray Cyrus, Martina McBride, Kenny Chesney e molti altri. Il suo primo grande successo arrivò nel 2001 con “Who I Am”, interpretato da Jessica Andrews, che conquistò la vetta delle classifiche country.

La carriera di James ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama country americano. Con oltre 300 brani pubblicati da major discografiche, il suo nome è legato a innumerevoli hit. Il brano che lo consacrò fu ‘Jesus, Take The Whee’ (2005), portato al successo da Carrie Underwood: vinse il Grammy per Best Country Song, oltre a ricevere numerosi altri premi tra cui Acm Single of the Year, Ascp Country Song of the Year e Nsai Song of the Year.

Tra le altre hit firmate da James figurano “Cowboy Casanova” (Carrie Underwood), “When The Sun Goes Down” (Kenny Chesney & Uncle Kracker), “Out Last Night” (Kenny Chesney), “Summer Nights” (Rascal Flatts), “I Hold On” (Dierks Bentley), “The Man I Want To Be” (Chris Young), “Bottoms Up” (Brantley Gilbert) e persino un successo latino, “The One You Love (Todo Mi Amor)” di Paulina Rubio. Nel 2020, Brett James è stato indotto nella Nashville Songwriters Hall of Fame, uno dei massimi riconoscimenti per un autore musicale negli Stati Uniti. La cerimonia si è tenuta nel 2021 a causa della pandemia. Nel 2020 aveva anche pubblicato “I Am Now”, il suo primo progetto da artista solista in oltre vent’anni, con il singolo “True Believer”. Brett James lascia la moglie e quattro figli. (di Paolo Martini)