19 Set 2025 Colf infedele deruba la padrona
di casa: pena di 2 anni e 4 mesi
19 Set 2025 Cucina, musica e solidarietà:
al via la festa della Croce Verde
19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
Ancona, ritrovamento choc: cadavere in un garage con un sacchetto in testa, ipotesi omicidio

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato questa mattina un cadavere all’interno di un garage a Loreto, in provincia di Ancona, nel quartiere di Villa Costantina. Il corpo si trovava in posizione prona con una busta di cellophane sulla testa e in un lago di sangue. Il decesso risale a due giorni fa e sarebbe avvenuto, secondo l’ipotesi del medico legale, per cause traumatiche. Il proprietario del box auto ha avvisato i carabinieri che sono giunti sul posto per accertamenti assieme al 118. I militari seguono la pista dell’omicidio.  

