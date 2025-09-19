Ultime News

19 Set 2025 Tragedia in via Buoso da Dovara:
82enne muore travolta da un'auto
19 Set 2025 USC Store Stadio: allo Zini
un punto vendita rinnovato
19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
Nazionali

Atp Chengdu, Sonego e Darderi fuori al secondo turno

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno (ottavi di finale) dell’Atp 250 di Chengdu, in Cina. L’azzurro, n. 44 del mondo, ha ceduto in due set allo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-4 6-4 a favore del n. 50 Atp in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco.  

Anche l’azzurro Luciano Darderi si ferma al secondo turno di Chengdu. L’azzurro, n. 30 del mondo, è stato battuto in due set dal cileno Alejandro Tabilo, n. 112, con il punteggio di 6-4 6-3 in meno di un’ora e mezzo di gioco.  

 

