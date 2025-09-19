Casa, Morelli “Governo al lavoro coinvolgendo agenti immobiliari”

MILANO (ITALPRESS) – “Le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari sono parte di una filiera fondamentale che rappresenta la casa degli italiani, il primario interesse degli italiani. Per questo motivo, il riconoscimento da parte dell’esecutivo e delle forze parlamentari di questa associazione”, la Fiaip (Associazione italiana agenti immobiliari professionali) “e di questo sindacato è evidente. Il buon lavoro che abbiamo fatto con la Fiaip nel corso di questi tre anni di governo è evidente. Parliamo del codice degli appalti modificato, il decreto legge Salva Casa nel quale la Fiaip ha avuto un ruolo di protagonista, consigliando, dando dei suggerimenti molto spesso accolti dalle forze parlamentari e dal governo”. A sottolinearlo è Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, a margine del convegno sul real estate organizzato dalla Fiaip e che si è svolto oggi nella sede milanese di Assolombarda.

