Casa Ponchielli, il Bazzini Consort
inaugura la rassegna musicale

Alcune immagini del concerto (Foto Studio B12)
Ha preso il via l’omaggio settembrino all’insigne autore de La Gioconda: è la rassegna Casa Ponchielli, a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli con il coordinamento artistico di Federica Zanello e di Pietro Zappalà, inaugurata giovedì nel Ridotto del teatro di Cremona con il Quartetto d’archi Bazzini Consort.

Gabriele Bellu (violino), Camilla Squassina (violino), Davide Bravo alla viola e Federico Bianchetti (violoncello) hanno spaziato dal lirismo di Ponchielli alle elegie struggenti di Puccini, includendo le pagine del contrabbassista cremasco Bottesini. La sala si è trasformata così in un salotto aristocratico dell’Italia dell’800.

La rassegna, coinvolgendo anche il Museo di Paderno Ponchielli, prosegue con l’Ensemble Bazzini Consort in “Paolo e Virginia” e la mandolinista Camilla Finardi insieme al pianista Riccardo Barba in “Ponchielli…a pizzico”. Domenica l’evento conclusivo che porterà in scena diversi solisti, il Bazzini Consort e il Coro Polifonico Cremonese diretto da Federico Mantovani, per capolavori inediti di Ponchielli in prima esecuzione moderna.

Il servizio di Federica Priori

