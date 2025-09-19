Ultime News

19 Set 2025 Morde la mano alla madre e le prede
i soldi. Rapina: 37enne condannato
19 Set 2025 Omaggio a Vargas Llosa: incontro
per ricordare il Premio Nobel
19 Set 2025 Gli strappò la collana regalo del
nonno. Autore preso e condannato
19 Set 2025 Arrestata per droga: 18enne
verrà messa alla prova a scuola
19 Set 2025 Ocrim festeggia a Torino
gli 80 anni dalla fondazione
Nazionali

Conte: “No a primato dei nostri valori se sanzioni a Putin e non a Netanyahu”

(Adnkronos) – “Continuerò a denunciare con forza il genocidio a Gaza. Non possiamo rivendicare la nostra azione e un primato nei valori se imponiamo sanzioni economiche a Putin e non a Netanyahu e ai suoi ministri”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla festa della Link University, davanti al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che prima lo aveva salutato dal palco. 

Ministro, come” Forza Italia “avete lanciato la proposta dello ius scholae, è una nostra vecchia proposta, che ci sta a cuore, cerchiamo di portarla avanti in maniera costruttiva e seria. Se riteniamo che siano cittadini italiani, riconosciamoglielo”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...