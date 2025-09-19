Quattro giorni di musica, buon cibo e divertimento con un occhio di riguardo sempre verso la solidarietà. Ha preso avvio nella serata di giovedì al campo sportivo di Pieve San Giacomo “Croce Verde in Festa“, iniziativa che arriva quest’anno alla terza edizione.

La Croce Verde, associazione attiva ormai da diversi anni a Cremona e in provincia e capitanata da Simone Di Dio, attraverso una decina di ambulanze presta soccorso e aiuto sanitario a chi ne fa richiesta.

Vero cuore pulsante dell’intera “macchina operativa” sono però, insieme ad una ventina di dipendenti, i tanti volontari dell’associazione, alcuni dei quali impegnati a servire i visitatori in queste serate.

“Quest’anno abbiamo voluto amalgamare un po’ la vecchia guardia con la nuova – ha commentato il presidente della Croce Verde Cremona Simone Di Dio – per cercare di unirle; faremo serate tutte diverse. L’aspetto sociale è sicuramente al centro: ci divertiamo ma senza i nostri dipendenti, i nostri volontari tutto questo e tutto il soccorso in generale non potrebbe esistere; dai trasporti e i servizi secondari fino alle manifestazioni, i nostri ragazzi sono sempre pronti”.

E a proposito di solidarietà, il ricavato della festa sarà impiegato per l’acquisto di una nuova ambulanza, per proseguire nel prossimo futuro con rinnovata forza.

“I cittadini, nei mesi scorsi – aggiunge in merito il presidente – sono stati molto generosi ma dobbiamo fare ancora un piccolo step per poter acquistare il nuovo mezzo. Speriamo che la festa ci permetta di raggiungere questo dono, che arriva da e per i cremonesi”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata