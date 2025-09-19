Ultime News

19 Set 2025 Morde la mano alla madre e le prede
i soldi. Rapina: 37enne condannato
19 Set 2025 Omaggio a Vargas Llosa: incontro
per ricordare il Premio Nobel
19 Set 2025 Gli strappò la collana regalo del
nonno. Autore preso e condannato
19 Set 2025 Arrestata per droga: 18enne
verrà messa alla prova a scuola
19 Set 2025 Ocrim festeggia a Torino
gli 80 anni dalla fondazione
Nazionali

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i figli Leone e Vittoria

(Adnkronos) – Due spettatori speciali per il concerto di Fedez oggi 19 settembre. Il rapper si esibisce al Forum di Assago in una data sold out a cui seguirà domani la seconda esibizione per ‘Il ritorno a casa’ dell’artista. Fedez, prima di salire sul palco, nelle storie sul profilo Instagram pubblica l’immagine dei pass destinati ai figli, Leone e Vittoria. I due bambini, figli del cantante e di Chiara Ferragni, saranno tra il pubblico del Forum. “Prima di ogni cosa”, scrive Fedez a corredo dell’immagine. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...