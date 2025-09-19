Fognini si lamenta, Federer e Nadal diventano allenatori: la scena iconica in Laver Cup

(Adnkronos) –

Torna la Laver Cup. Oggi, venerdì 19 settembre, comincia l’edizione 2025 del torneo a squadre che contrappone Team Europe e Team World. A San Francisco, in California, sarà protagonista, oltre al nuovo numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che ha sorpassato Jannik Sinner battendolo nella finale degli Us Open, anche Flavio Cobolli. Proprio in Laver Cup è andato in scena uno dei siparietti più iconici del tennis italiano, con protagonista Fabio Fognini, che si è ritrovato come allenatori Rafa Nadal e Roger Federer.

È successo tutto nel 2019. Fognini stava affrontando lo statunitense Jack Sock in una partita del singolare ed era sotto nel punteggio. Durante un cambio di campo, mentre si stava cominciando a lamentare, l’azzurro si è ritrovato Nadal e Federer. “Ci sono nuove palline ora, quindi sarà dura, ok?”, gli ha detto all’orecchio Roger, “non ti voglio più negativo, ti voglio solo positivo. Se tornerai a rispondere bene, ci riuscirai solo con l’atteggiamento giusto. Lui ha un bel dritto? Ok. Magari è solo fortunato, questo non ci importa”.

Quando Fognini ha ricominciato a lamentarsi, è intervenuto Nadal: “Andrà bene, devi crederci. Stai andando bene Fabio, non essere frustrato”. “Esatto, non essere frustrato e fagli giocare colpi difficili”, ha continuato Federer, “accettalo e continua così, continuiamo a lavorare”. Quella partita Fognini l’ha persa in due set con il punteggio di 6-1, 7-6, ma ancora oggi rimane uno dei ricordi a cui è più affezionato.

“Ho subito parlato di Sock, ma Roger mi ha detto: ‘No, devi pensare a te stesso.’ Poi anche Rafa ha iniziato a parlare”, ha raccontato Fognini a Supernova, “avevo due voci nelle orecchie. Sono rientrato in campo più confuso di prima. Mi sono detto: ‘Federer e Nadal mi hanno parlato, cosa faccio ora?’ Uno a destra, l’altro a sinistra, anche se avessi voluto mandarli a quel paese, non avrei potuto!”.