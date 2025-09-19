Ultime News

19 Set 2025 Colf infedele deruba la padrona
di casa: pena di 2 anni e 4 mesi
19 Set 2025 Cucina, musica e solidarietà:
al via la festa della Croce Verde
19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
Nazionali

Gp Baku, doppietta Ferrari nelle seconde libere. Comanda Hamilton, poi Leclerc

(Adnkronos) –
Doppietta Ferrari nelle seconde prove libere del Gp dell’Azerbaigian sul circuito di Baku. Il più veloce è l’inglese Lewis Hamilton in 1’41″293 davanti al monegasco Charles Leclerc (1’41″367), a seguire le Mercedes dell’inglese George Russell (1’41″770) e dell’italiano Kimi Antonelli (1’41″779). 

Quinto tempo per l’inglese della Haas Oliver Bearman (1’41″891) che si lascia alle spalle l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’41″902). Decimo e dodicesimo posto per le due McLaren dell’inglese Lando Norris (1’42″199) e dell’australiano Oscar Piastri (1’42″295). 

