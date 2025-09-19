Ultime News

19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
19 Set 2025 Puliamo il Mondo, a Cremona
al lavoro 350 piccoli studenti
19 Set 2025 Associazione CondiVivere, il 1°
ottobre si inaugura sede alla Pace
Innovaway accelera su ricerca e sviluppo

ROMA (ITALPRESS) – Il Digital Innovation Channel è un canale web tematico in formato video podcast ideato e prodotto da Micromegas Comunicazione nei propri studi di Roma in vista del Digital Innovation Forum – ComoLake 2025 che si svolgerà a Cernobbio dal 14 al 17 ottobre. Nel percorso di avvicinamento all’evento, il canale conterrà interviste ai partner, ai relatori e a esperti sulle tematiche di maggiore attualità su innovazione e trasformazione digitale del Paese. Ospite dell’undicesima puntata Antonio Burinato, Direttore Generale di Innovaway, intervistato dalla giornalista Claudia Conte.
