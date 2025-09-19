Ultime News

19 Set 2025 Colf infedele deruba la padrona
di casa: pena di 2 anni e 4 mesi
19 Set 2025 Cucina, musica e solidarietà:
al via la festa della Croce Verde
19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
Nazionali

Jimmy Kimmel, la solidarietà di Fallon: “Spero che torni presto”

(Adnkronos) –
Jimmy Fallon ‘sta’ con Jimmy Kimmel. Dopo che il programma del presentatore è stato cancellato dalle reti Abc per effetto delle parole dello stesso Kimmel su Charlie Kirk, anche il più noto showman degli Stati Uniti, Jimmy Fellon, ha parlato apertamente del caso che sta scuotendo in questo momento l’opinione pubblica americana. “Dopo che Kimmel è stato sospeso dall’Abc tutti hanno pensato ‘wtf’ (acronimo che, traducendolo, sta per “ma che ca**o”)”, inizia così l’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon. 

“Oggi mi sono svegliato con molti messaggi, tra cui quello di mio padre, che dicevano ‘mi dispiace abbiano cancellato il tuo show’. No, papà, è Jimmy Kimmel, ma a essere onesto non so cosa sta succedendo, non lo sa nessuno. Io però conosco Jimmy Kimmel ed è una persona onesta, divertente e affettuosa e spero che torni presto”, è stato l’augurio di Fallon. 

“Molte persone temono che non continueremo a dire ciò che vogliamo dire o che saremo censurati”, ha continuato il conduttore, “ma io coprirò il viaggio del Presidente nel Regno Unito proprio come farei normalmente”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...