Jimmy Kimmel, la solidarietà di Fallon: “Spero che torni presto”

Jimmy Fallon ‘sta’ con Jimmy Kimmel. Dopo che il programma del presentatore è stato cancellato dalle reti Abc per effetto delle parole dello stesso Kimmel su Charlie Kirk, anche il più noto showman degli Stati Uniti, Jimmy Fellon, ha parlato apertamente del caso che sta scuotendo in questo momento l’opinione pubblica americana. “Dopo che Kimmel è stato sospeso dall’Abc tutti hanno pensato ‘wtf’ (acronimo che, traducendolo, sta per “ma che ca**o”)”, inizia così l’ultima puntata del Tonight Show di Jimmy Fallon.

“Oggi mi sono svegliato con molti messaggi, tra cui quello di mio padre, che dicevano ‘mi dispiace abbiano cancellato il tuo show’. No, papà, è Jimmy Kimmel, ma a essere onesto non so cosa sta succedendo, non lo sa nessuno. Io però conosco Jimmy Kimmel ed è una persona onesta, divertente e affettuosa e spero che torni presto”, è stato l’augurio di Fallon.

“Molte persone temono che non continueremo a dire ciò che vogliamo dire o che saremo censurati”, ha continuato il conduttore, “ma io coprirò il viaggio del Presidente nel Regno Unito proprio come farei normalmente”.