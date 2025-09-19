Malattie da accumulo lisosomiale, nuovo approccio diagnostico





ROMA (ITALPRESS) – I lisosomi sono organi cellulari–normalmente responsabili dei processidigestivi che avvengono all’interno delle cellule-coinvolti in oltre 60 tipi dimalattie genetiche rare, dette anche malattie da accumulo lisosomiale. Grazie ai ricercatori dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli e dell’Istituto Telethon di Geneticae Medicina di Pozzuoli un nuovo approccio diagnostico consentirà di osservarein 3D, senza marcatori fluorescenti, i “lisosomi” all’interno di cellule vive, insospensione. A illustrare i benefici di questo approccio diagnostico Diego Medina, professore di Biologia molecolare all’Università Federico II ericercatore del TIGEM.

