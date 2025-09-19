Malattie rare, Franzoni (sindaco Carpenedolo): “Qui struttura che dà sollievo a malati Sla”

(Adnkronos) – “Grazie al beneficio di una donazione iniziale, l’impegno della collettività, la collaborazione con l’Ats e con la Regione Lombardia, siamo oggi qui a inaugurare una struttura che serve al territorio e serve a malati di Sla. I pazienti chiedono aiuto, le famiglie chiedono aiuto e noi quello che offriamo è una struttura che riesca a dare sollievo, sviluppo, rallentare l’evoluzione, cercare di gestire al meglio uno dei momenti più tragici nella vita di una persona”. Così Luca Franzoni, sindaco di Carpenedolo, ha commentato l’apertura del primo nucleo residenziale in Italia dedicato alle persone con Sla nel comune in provincia di Brescia.

“Il Comune di Carpenedolo è straordinariamente felice di poter condividere con la nostra comunità, la regione e tutta l’Italia una struttura di eccellenza operativa per curare la Sla e tutte le malattie degenerative in un modo che reputo veramente straordinario” conclude.