19 Set 2025 Colf infedele deruba la padrona
di casa: pena di 2 anni e 4 mesi
19 Set 2025 Cucina, musica e solidarietà:
al via la festa della Croce Verde
19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
Malattie rare, Sla, Pelagatti (Autorità Garante diritti persone disabilità): “Dl 62 svolta per Italia”

(Adnkronos) – “Noi crediamo che il decreto legislativo 62/2024 – sull’accesso dei pazienti a prestazioni assistenziali più rapide ed efficaci – sia una svolta per questo Paese, perché per la prima volta realmente si parlerà di progetto di vita di ogni persona con disabilità che lo vorrà attuare”. Lo ha detto Antonio Pelagatti, componente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in occasione della 18esima Giornata nazionale Sla.  

“In particolare, per le persone con disabilità gravi come la Sla il progetto rappresenterà il modo per avere le risorse, i servizi e le tutele di cui la persona ha bisogno, non solo nella vita di tutti i giorni, come nell’assistenza e nella cura, ma anche quei bisogni che spesso sono inespressi e non possono essere realizzati dall’amministrazione pubblica, come il desiderio di svolgere una vita in autonomia, dando un contributo alla società. Il progetto di vita vuole rappresentare questo: una svolta per i diritti e per le scelte delle persone con disabilità”, conclude. 

