19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
19 Set 2025 Colonie Padane, mea culpa di Pasquali:
"Tempi di risposta non accettabili"
19 Set 2025 Puliamo il Mondo, a Cremona
al lavoro 350 piccoli studenti
19 Set 2025 Associazione CondiVivere, il 1°
ottobre si inaugura sede alla Pace
Mattarella “Il fascismo si contrappose ai valori del popolo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel farsi vassallo del nazismo, il regime rese evidente la sua distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Il fascismo si contrappose di fatto alla nazione e spinse quanti erano stati formati nella cultura patriottica e risorgimentale a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per la prima Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

