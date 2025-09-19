Mattarella “Il fascismo si contrappose ai valori del popolo italiano”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel farsi vassallo del nazismo, il regime rese evidente la sua distanza dai valori più autentici del popolo italiano. Il fascismo si contrappose di fatto alla nazione e spinse quanti erano stati formati nella cultura patriottica e risorgimentale a cercare una nuova casa da edificare per esprimere i sentimenti del Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per la prima Giornata degli Internati Militari nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

(Fonte video: Quirinale)